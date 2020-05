(Video) Denuncian a auxiliares de la Policía que estarían fumando, al parecer, marihuana con el uniforme puesto

En el video se ve que están consumiendo una sustancia. Denuncian a auxiliares de la Policía que estarían fumando marihuana con el uniforme puesto.

El video lo publicó el sitio Cali es Cali y muestra a dos auxiliares de Policía grabándose fumando una sustancia que, al parecer, sería marihuana.

Además, los tres policías estarían violando las normas de distanciamiento social en esta época de cuarentena y no usan tapabocas.

Muchos de los usuarios que vieron el video están indignados porque los jóvenes están fumando con el uniforme de la institución, lo cual haría que tuviera un castigo por parte de la misma.

Las autoridades aún no se ha pronunciado sobre el video.

— CALI ES CALI (@CaliesCaliCOL) May 18, 2020

Podría ser cualquier otro tipo de institución, educativa, social, religiosa, empresarial etc, lo que sea no defiendo la integridad de la misma, tampoco me importa si son marihuaneros, lo que digo es que se debe ser más reservado y guardar más compostura con el uniforme.

— Me canse de ser Lobo (@Lobo94056978) May 18, 2020