Se acerca el pago de la prima de servicios de mitad de año y muchas empresas no saben cómo pagarla. Esta es la solución para garantizarle la prima a miles de colombianos.

Debido a la crisis del coronavirus, que obligó a muchas compañías a cerrar, hoy están a punto de la quiebra. Sin embargo, el Gobierno se ha ofrecido a pagar un porcentaje de la nómina durante tres meses.

Además, anunció la facilidad de créditos con bancos que no se ha podido concretar en su totalidad. Entonces, ¿qué opción tienen los empleadores para cumplir con esta obligación?

Esta es la solución para garantizarle la prima a miles de colombianos

Según Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), al presidente Duque se le presentó una propuesta.

Dicha idea plantea un subsidio que ayude a las empresas a cubrir este gasto. ¿Cómo se hará?

En un comunicado, explicó que muchas empresas tienen una incertidumbre porque no saben cuándo podrán reabrir. Por eso, el director de Fenalco busca una salida viable.

“Los comerciantes que no han estado operando tienen la gran preocupación de cómo atender este pago. No hay recursos, no hay liquidez, no hay caja y el acceso al crédito es muy precario”, dijo Cabal.

Por eso propuso que se extienda el subsidio a la nómina. De esta manera., cubriría el 40 % de un salario mínimo de un trabajador y aportaría para pagar la prima parte de la prima.

Como segunda opción planteó permitirle a los empleadores aplazar el pago para el segundo semestre del año.

“No se trata de desconocer el derecho de los trabajadores, el cual se debe honrar. Se trata de buscar una solución a la iliquidez de las empresas, especialmente a las del sector comercio, que no tienen alternativa para cumplir con el pago el próximo mes”, indicó Cabal.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

Además, siga nuestras noticias en Google News

También le puede interesar: