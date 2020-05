Periodista denunció agresión sexual y ahora es acosada en redes

La periodista denunció agresión sexual de un político de Santander, pero el acoso constante le hizo cerrar una cuenta en redes sociales.

Una joven periodista de San Gil (Santander) denunció haber sido víctima de presunto abuso sexual en los últimos días. La periodista denunció agresión sexual del líder político Juan Carlos Sánchez Cominos dentro de una emisora. Mientras este caso escala a los tribunales, la mujer ha recibido fotografías acosándola en redes sociales.

Según publicó la periodista en Twitter, un hombre que se hace llamar "Favio" (sic) le ha escrito en sus redes sociales. Los mensajes que le envía incluyen fotos de sus genitales, además de mensajes ofensivos. La comunicadora ha dicho que el nivel de acoso es tal que prefirió cerrar las redes.

"Desde ayer en la mañana me están acosando por Facebook, me envían imágenes con un perfil falso, como se puede notar, me envía fotos pornográficas, me dice que cuanta plata quiero, mamacita rica. Realmente me siento muy acosada, he tenido crisis de nervios, este tema está afectando mi salud mental”, dijo la periodista a Blu Radio. Además, la mujer cerró su cuenta de Facebook.

El acoso que estoy teniendo cada minuto es peor, debido a esto tomo la decisión de cerrar mi cuenta de Facebook, ya que estos mensajes, están perjudicando mi salud mental. pic.twitter.com/yRRA4J09cY — Nataa (@nat_archila) May 16, 2020

El caso surgió después de que la periodista denunciara a Sánchez Cominos por una presunta agresión en una emisora comunitaria. El líder político desmintió la presunta agresión a la comunicadora, y anunció acciones penales.

Entre tanto, la Policía de Santander recibió la información con la cual la periodista denunció agresión sexual. También recibió las fotografías pornográficas, que PUBLIMETRO se abstiene de publicar por respeto. Estas pruebas buscarán determinar la identidad del acosador en redes sociales.

