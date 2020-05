La falta de Internet y herramientas de conexión no ha sido impedimento para que niños de un corregimiento de Antioquia no reciban clases. Estudiantes de escuela rural están recibiendo clases en casa a través de radioteléfono.

Con radio en mano y llenos de sueños, los estudiantes de la vereda San Lorenzo del municipio de Cocorná, Antioquia, se preparan todos los días para sus clases a distancia.

Todas las mañanas estudiantes de tercero, cuarto y quinto de primaria se conectan con su profesor Henry Alonso Valencia .

Estudiantes de escuela rural están recibiendo clases en casa a través de radioteléfono

El docente descubrió que esta era una manera efectiva de comunicarse con los pequeños que no acarreaba ningún costo.

A raíz de la pandemia por el COVID-19 me replanteé cómo iba a trabajar con los estudiantes desde casa. Se me ocurrió utilizar los radios de comunicación como herramienta para hacer este trabajo. Los radios son en UHF en una frecuencia itinerante, la cual no le genera ningún costo al padre de familia”, explicó el docente a Noticias Caracol.

Los niños y padres de familia se sienten agradecidos y felices con sus clase, sobre todo porque el docente ofrece respuestas inmediatas a las inquietudes de los pequeños.

También le puede interesar: