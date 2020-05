Mujer con coronavirus dio a luz a neonato de 36 semanas de gestación

View this post on Instagram

Con un trabajo articulado entre diferentes especialidades de MiRed IPS, hoy damos otra buena noticia: El equipo médico del CAMINO Universitario Adelita de Char, salvaron la vida de una paciente con 36 semanas de gestación que dio positivo a neumonía asociadas a COVID-19 . El neonato que nació en estables condiciones se encuentra en el Centro asistencial , recuperándose del virus. La madre en las últimas horas fue dada de alta y Curada en su totalidad del Coronavirus. #HistoriaDelUnMedico. #MiRedIPSCuidamosTuSalud #CaminoAdelitaDeChar #JuntosPodemos #QuedateEnCasa #lovamosalograrbarranquilla