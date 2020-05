El hambre en medio de la pandemia también es sufrida por los animales. Manada de perros hambrientos devoraron vivos a más de 20 chivos.

Este triste hecho ocurrió en el corregimiento Aremasain, cerca de Manaure, en La Guajira.

Quedó registrado que una jauría compuesta por 50 perros se han devorado por lo menos veinte chivos en esta zona.

El hambre de estos caninos radica en que los dos mil estudiantes del Internado San Antonio de Aremasain se fueron a vacaciones el pasado 18 de marzo.

La salida de los estudiantes se tomó por las disposiciones del gobierno nacional contra la propagación del coronavirus.

De acuerdo al diario El Heraldo estos perros llegaban cada día y se ubicaban cerca de los restaurantes para aprovechar las sobras de alimento.

“El problema es que la presencia de los estudiantes se había convertido en la solución alimentaria para esta cantidad de animales (…) ahora acosados por el hambre, volvieron a sus instintos salvajes y habrían sido ellos quienes atacaron chivos y ovejas de los nativos que viven en los alrededores”, expresó Gabriel Argota, rector de la institución educativa a El Heraldo.

Al parecer en medio de la cuarentena la jauría de perros ha ido creciendo en esta zona del país.

Cazan en grupo a los chivos que ven por fuera de las rancherías.

Los indígenas que habitan la zona se dedicaron a identificar el depredador que estaba atacando a sus animales.

Las huellas de los caninos los condujeron hasta el internado.

“Ellos llegaron al internado y reclamaron una cancelación por el supuesto sacrificio de sus animales, pero yo les he contestado que nosotros en el internado no tenemos perros…los efectos de la pandemia son devastadores y no hay alimentos ni para humanos”, agregó el rector.

Una reunión fue convocada esta semana para conciliar con todos los afectados por la problemática y definir de qué manera se solucionará este conflicto.

Todavía las autoridades ambientales no se han referido al caso.

Manada de perros hambrientos se devoraron vivos a más de 20 chivos

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

Sigue nuestras noticias en Google News

También le puede interesar: