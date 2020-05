A través de un panfleto en el que aparecen varios nombres se conoció la amenaza. Gustavo Bolívar denuncia amenazas de las Águilas Negras.

A través de sus redes sociales el congresista Gustavo Bolívar denunció las amenazas de las Águilas Negras.

De acuerdo con su publicación, las amenazas le habrían llegado porque habría hecho afirmaciones en contra del senador Álvaro Uribe.

"Una nueva amenaza para mi colección. No deja de sorprender que cada que saco los trapos al sol a Uribe, aparecen inmediatamente las Águilas Negras. Puede ser coincidencia. ", dice la primera parte del mensaje que acompaña la publicación.

Esta publicación fue hecha este viernes 15 de mayo sobre las 8:00 p.m. en su cuenta de Twitter.

Además, acompañó el mensaje y como evidencia la fotografía del panfleto amenazante.

"Estamos nombrando a quienes iremos eliminando por desobedientes, creyeron que es mentira", dice el panfleto.

Asimismo, aparece un listado de los que tendrían en la mira y para quienes van dirigidas las amenazas de las Águilas Negras.

En mayúsculas aparece: "Líderes sociales, defensores de los derechos humanos, reclamantes de tierras, restitución de tierras".

Después, aparecen los nombres y apellidos de quienes estarían siendo su objetivo:

Dentro del mensaje que publicó Bolívar acompañando las Amenazas de las Águilas Negras dejó su respuesta.

"Puede ser que yo no esté recogiendo café. Lo que no haré es callar ni arrodillarme. Nacimos para hacer esta tarea", dice la segunda parte del mensaje de Bolívar.

Una nueva amenaza para mi colección. No deja de sorprender q cada q saco los trapos al sol a Uribe, aparecen inmediatamente las Aguilas Negras. Puede ser coincidencia. Puede ser q yo no esté recogiendo café.

Lo que no haré es callar ni arrodillarme. Nacimos para hacer esta tarea pic.twitter.com/vlnIx7KjS9

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 16, 2020