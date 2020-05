Laboratorio alemán anuncia resultados preclínicos positivos de su vacuna contra el coronavirus

El laboratorio alemán CureVac dio a conocer sus primeros resultados sobre su proyecto para encontrar una vacuna contra la covid-19. Laboratorio alemán anuncia resultados preclínicos positivos de vacuna contra coronavirus.

Mediante un comunicado, la firma indicó que la vacuna mostró resultados preclínicos positivos en dosis bajas.

Today, we announced positive pre-clinical results at a low dose for our #mRNA based lead #vaccine candidate against the novel #Coronavirus. We intend to initiate the first clinical trial in humans in June 2020.

— CureVac (@CureVacAG) May 14, 2020