Kawasaki, otra temida enfermedad en tiempos de coronavirus, ya la padece un niño en Colombia

La temida enfermedad se está reproduciendo rápidamente en el mundo. Primer caso de niño con Kawasaki en Colombia.

Se trata de un pequeño de cuatro años que está en la Unidad de Cuidado Crítico del hospital de La Misericordia, en Bogotá.

Su madre contó que no sabe de qué manera su hijo pudo enfermarse, pues siempre estuvo en aislamiento en su casa.

Pese a que fueron estrictos con cumplir el aislamiento que decretó el presidente, su hijo empezó a presentar síntomas extraños.

Así que decidieron llevarlo al médico y ahí le diagnosticaron la enfermedad de Kawasaki.

Algunos de sis síntomas eran ros, fiebre y enrojecimiento en la piel.

“Y es ahí cuando en el hospital me hablan de la enfermedad del Kawasaki, una enfermedad que no tenía idea de qué se trataba”, dijo la madre.

Sin embargo, preocupa que además de estos síntomas, también se presentan conjuntivitis, dolor abdominal, erupción en la piel e hinchazón. A los médicos les preocupa porque, además, presenta una afección cardiaca.

"Esta enfermedad lo que hace es ocasionar inflamación del corazón y en las arterias coronarias”, agregó la madre.

Aún no se conocen las causas del Kawasaki y tampoco se puede relacionar con el coronavirus. Esto no se podrá hacer “hasta que no salgan estudios epidemiológicos y aumente la probabilidad de causalidad entre el COVID y el Kawasaki”.

