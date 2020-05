Con megáfono y colgada de un camión, Claudia López visitó Kennedy

View this post on Instagram

Así se ha vivido el primer día de la alerta naranja en la localidad de Kennedy en Bogotá. Los habitantes de los barrios Marsella y Tintala recibieron desde temprano a la alcaldesa Claudia López, quién hizo presencia para monitorear el aislamiento en estas zonas, las más afectadas hasta el momento en la capital del país. Fotos: @juanpinophoto #aislamiento #alertanaranja #bogota #claudialopez #covid_19