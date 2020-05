Senador supo del caso de vigilante retenida en edificio y no denunció

Los papás del senador de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino, son propietarios de unos de los 21 apartamentos del Edificio Luz Marina en donde Edy Fonseca pasó un mes de miedo. Senador sabía de vigilante retenida en edificio y no denunció.

Así lo retrato el abogado de Edy Fonseca, Nixon Forero, que recriminó que todo un funcionario público no hiciera una denuncia sobre lo que estaba pasando con Edy.

El senador habló en el Programa de Vicky Dávila e indicó que no tiene nada que ver y que pidió que la empleada vaya a descargos para hablar y contar la verdad.

“En el Edificio Luz Marina tienen apartamento los padres del senador Germán Varón Cotrino. En una asamblea él y la administración llamaron a Edy Fonseca a rendir descargos por abandonar el edificio”, aseguró el abogado en el programa periodístico.

“Yo no vivo en el Edificio Luz Marina. Allí vive mi madre, que falleció el 19 de marzo (…) luego me enteré del caso, no sabía, no tomé la decisión ni acordé circunstancias de orden laboral con Edy Fonseca”, aseguró el senador líder de Cambio Radical.

El senador aseguró que él no estaba de acuerdo y que pidió que se escuchara a la mujer, pero contrario a esto, el abogado de la mujer, asegura que él la hizo ir a descargos por no ir a trabajar.

“Quiero oír a Edy Fonseca y que me diga cuáles fueron las irregularidades (…) yo dije el día de la asamblea que hay que conocer las condiciones y que la llamaran a descargos”, Germán Varón Cotrino.

“La administración me dice que le bajaron un sofá, le pagaron todas sus prestaciones y la dejaron salir el 8 y 9 de abril, eso me dijeron, yo no comparto, pero eso es lo que me dijeron. Yo no sé, no estaba allá”, señaló el congresista.

