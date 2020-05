Un hecho indignante se presentó en el sur de la ciudad, por cuenta de un hombre que agredió y escupió a pasajeros de un TransMilenio, por defender a una enfermera. Hombre cacheteó y escupió a enfermera en TransMilenio.

La mujer contó a Noticias Caracol cómo un hombre mucho más alto que ella, de la nada le dio una cachetada tan fuerte, que la hizo caer al suelo, de inmediato.

El maltratador y delincuente, usó la fuerza de la palma de su mano para golpear a la mujer en el rostro, impactando en el oído de la mujer.

El hombre, al que ya tienen plenamente identificado las autoridades, intentó agredirla nuevamente, pero dos personas salieron al rescate de la enfermera que terminó mareada y en el piso.

Cuando la defendieron, el salvaje escupió a varias personas y se bajó en el Tunal.

La supuesta razón por la que hombre cacheteó y escupió a enfermera en TransMilenio:

“El tipo decía que nosotros los enfermeros somos la plaga de Bogotá, que nosotros estamos contaminando a las personas. O sea, que somos peor que el virus. Yo no le podía contestar nada porque me sentía mareada. La señora que me defendió, él la escupió. La señora fue la que recibió la secreción”, agregó.

La mujer cuenta que tomó foto del agresor y que buscan para judicializarlo. Así, la gerente de la IPS en la que trabaja, les dijo a los empleados de ala salud que no usen las prendas que los identifican como trabajadores de la salud en las calles, para evitar agresiones.

