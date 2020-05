Preso liberado por no tener Covid-19, armó fiesta y sí estaba contagiado

Los hechos sucedieron en Villavicencio, en donde un preso sometido a la prueba para detectar si tiene o no coronavirus, fue dejado en libertad tras establecerse que no tenía el virus. Exconvicto armó fiesta porque no tenía coronavirus, pero sí tenía.

El hombre, que se fue a su vivienda a celebrar que no tenía la enfermedad y que quedó en libertad, bailó y festejó con familiares y amigos.

Sin embargo, la fiesta se le empañó cuando una segunda prueba le reveló que realmente sí tenía el virus y que pudo contagiar a más de cinco personas.

Luego de que se conocieran los hechos, vecinos del exconvicto, lanzaron piedras contra la casa del hombre y su familia, por la irresponsabilidad de haber realizado fiestas cuando esto está prohibido.

Ahora, los familiares que estuvieron en contacto con el recluso, temen que tengan la enfermedad y por los vecinos del barrio Marco Antonio Pinilla, que se han tornado muy agresivos con ellos.

Meta es el segundo departamento con más casos confirmados de coronavirus en el país. La cárcel de Villavicencio es el foco de más contagiados en todo Colombia. En la actualidad son 565 casos confirmados hasta el lunes 4 de mayo.

Le siguen el departamento de Atlántico con 492, Antioquia con 443. El primer departamento con más contagiados es Valle del Cauca con 1059. Por supuesto, Bogotá es la ciudad con más afectaciones tiene 2958 confirmados.

