Más de 400 personas violaron la cuarentena para ir al entierro de un mototaxista

Organizan entierro multitudinario para mototaxista en plena pandemia en el municipio de Candelaria en el departamento de Atlántico.

Por lo menos 400 personas asistieron al sepelio de Johan José Cervantes Arcía, de 26 años que se ahogó en un pozo en zona rural del municipio, el sábado pasado.

Pese a las recomendaciones de la gobernadora Elsa Noguera, el sepelio no contó con ninguna norma de sanidad. EL municipio aún no tiene registrado ningún caso, pero una de las recomendaciones es no tener aglomeraciones de gente.

"Lamentamos la muerte de un joven en Candelaria. Todos queremos despedir a nuestros seres queridos, pero si no actuamos con seriedad, este será un ataúd entre muchos. La mejor forma de honrar a los que se van es cuidando la vida de los que quedan. ¡Esto es serio!", escribió Noguera en su Twitter.

Familiares, mototaxistas y amigos se reunieron para darle el último adiós al hombre, muy querido por la comunidad de Candelaria.

Recomendaciones para tener a raya al coronavirus:

Para poder hacer frente a esta epidemia y minimizar su diseminación debemos tomar medidas responsables:

− Lavado frecuente de manos o el uso de geles o sustancias desinfectantes si no se dispone de lavado.

− Las personas con síndrome gripales deben quedarse en su lugar de residencia. Si tienen que desplazarse, deberán hacerlo con tapabocas y, en lo posible, en trasporte no masivos.

– El uso del tapabocas está limitado a personas con síndromes gripales o enfermedades previas que lo ameriten. Cuidadores de estas personas o personal de salud.

− Tomar medidas de limitación del contacto físico en saludos, visitas a personas con síndromes respiratorios, y minimizar las visitas a sitios concurridos.

− Recordar que la población más susceptible son los adultos mayores con los que tenemos que estar alertas a los signos que presenten: dificultad respiratoria, fiebre que no mejora o deterioro del estado general. Además, deben limitar el contacto con personas con síndromes gripales, aglomeraciones o eventos masivos

− Recordar que personas procedentes del exterior o contactos con ellas que presenten síndromes gripales deben acudir al médico o llamar a las líneas de atención