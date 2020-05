Informan sobre nuevo pico y cédula para esta ciudad capital

A partir del próximo jueves 7 de mayo, el ‘pico y cédula’ en Barranquilla será de un dígito por día de lunes a viernes. Anuncian nuevo pico y cédula para esta ciudad capital

No coincide con el ‘pico y cédula’ de los municipios del Atlántico. El objetivo de esta medida es que las personas solo salgan un día a la semana.

El nuevo ‘pico y cédula’ en Barranquilla quedará de la siguiente manera:

Jueves 7 de mayo: 1

Viernes 8 de mayo: 3

Lunes 11 de mayo: 5

Martes 12 de mayo: 7

Miércoles 13 de mayo: 9

Jueves 14 de mayo: 0

Viernes 15 de mayo: 2

Lunes 18 de mayo: 4

Martes 19 de mayo: 6

Miércoles 20 de mayo: 8

Los sábados y domingos no está permitido salir a la calle, excepto a trabajar.

Mediante decreto 0443 expedido hoy martes 5 de mayo, el Alcalde Jaime Pumarejo Heins adoptó medida de restricción máxima de circulación, encaminada a aumentar el control de contagios por Covid-19 en Barranquilla.

Por lo tanto el uso de tapabocas continúa siendo obligatorio en la calle y espacios públicos.

En resumen la restricción de circulación implica que durante el fin de semana las personas solo podrán salir de su casa a trabajar y a emergencias médicas, hasta que se levanten las medidas de aislamiento obligatorio el 25 de mayo.

Actividades no permitidas sábado y domingo:

Fiestas.

Reuniones familiares en ocasión al día de la madre.

Actividad física.

Serenatas.

Vendedores informales.

Atención al público en supermercados y mercados públicos. Solo podrá comprarse a domicilio.

Ejercicios y salida de mascotas:

En conclusión todos los ciudadanos, sin excepción, podrán realizar actividad física individual de lunes a viernes, en el horario de 5:00 a.m. a 7:00 a.m. Para esta actividad no rige el pico y cédula en este horario.

Por otra parte, las mascotas podrán salir a hacer necesidades fisiológicas.

#Atención Barranquilla: ante incremento de casos e incumplimiento de medidas en algunos barrios, emitimos decreto 0443 del 5 de mayo de 2020, que contempla pico y cédula de un dígito, y salida solo a trabajar y emergencias médicas los fines de semana, hasta el 25 de mayo. — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) May 6, 2020

