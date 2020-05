Mujer relata cómo su hermana se contagió de COVID-19 y falleció en Quito.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, publicó en sus redes sociales un doloroso testimonio de una mujer que perdió a su hermana de 37 años por la pandemia de la COVID-19.

"La irresponsabilidad de personas que rompen el cerco epidemiológico, causa más contagios y muertes por Covid_19″, escribió en el video que muestra el dolor de la pérdida de un familiar y más ahora porque en estos tiempos no se puede realizar una despedida.

Carolina Cela contó que no sabe cómo su hermana Celia se contagió de COVID-19 si se tomaron todas las precauciones indicadas.

Su hermana falleció el pasado 29 de abril del 2020. En el video se ve como el Municipio de Quito levantó su cuerpo y procedió a ayudar a la familia para su funeral y cremación. Esto sucedió en el sur de Quito.

"Pudo haber salido a comprar comida y ahí se contagió de coronavirus. Puede ser, porque en ese sector se sabía que estaba en cerco epidemiológico, hubo personas que lo irrespetaron", dijo a la cámaras envuelta en llanto Carolina.

"No sabemos que pasó con mi hermana, aunque no salía se contagió. No sabemos que pasó. Por favor a toda la ciudadanía cuídense y no salgan a menos que sea necesario", alertó la hermana de la víctima.

El Burgomaestre mencionó que más dura ha sido la lucha contra la irresponsabilidad e indisciplina ciudadana. Esto, debido a que decenas de personas han roto del cerco epidemiológico y se han volcado a las calles.

