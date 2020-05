Durante el confinamiento saltó a la luz entre el jugador colombiano de Boca Juniors, Sebastián Villa, y la hasta entonces su pareja sentimental, Daniela Cortés. La mujer denunció violencia de género por parte del futbolista, algo que causó su separación. Yendo más allá, Cortés quiere que el mundo futbolístico sepa quien es Villa en realidad.

Expareja de Sebastián Villa asegura que perdió un bebé producto de sus golpes

A partir de allí se han ido sabiendo más historias sobre su conflictiva relación, algo que se agrandó con el testimonio que Daniela Cortés le entregó al canal de televisión Crónica TV. En su manifiesto, la mujer reveló que perdió a un bebé producto de los golpes del también jugador de la Selección Colombia.

"Tuvimos una discusión. En ese momento comenzó a golpearme, me maltrató. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso que me dio mucho temor; no quise ir a un hospital por miedo a la noticia. Los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que ya no había feto. Que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado", aseguró Cortés.

La mujer afirmó que Villa sufre problemas de bipolaridad, algo que lo convierte en un hombre grosero y violento.

