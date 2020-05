(VIDEO) Conductor de TM denuncia falta de protección contra COVID-19

Con prendas del Sistema, Antonio Rincón, quien se identificó como trabajador directo de TransMilenio e integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte (SNTT), realizó un video en el se refiere a las condiciones de los empleados en medio de la pandemia. Conductor de TransMilenio denuncia falta de protección contra COVID-19.

"Quiero dejar constancia de que Transmilenio nunca ha admitido la responsabilidad directa que tiene con sus trabajadores y menos con su salud. Esto es decisión de cada uno de los gerentes de las operadoras que asumen las normas a su propia conveniencia", denunció el conductor.

Adicionalmente, hizo referencia a los trabajadores de Transmasivo S.A..

Ante esto, TransMilenio recordó que dicha empresa ya "no es concesionario actual de TransMilenio", dado que la operación de este concesionario finalizó el pasado 15 de enero, en el marco del proceso de renovación de la flota de las fases 1 y 2 de TransMilenio.

Rincón también dio su versión de las condiciones de los trabajadores en época de coronavirus. "En el caso actual, de la pandemia, no es cierto que TransMilenio esté velando por la seguridad de los trabajadores y no cierto que todas las empresas estén brindando todas las condiciones mínimas de salubridad, cuidado e higiene, como son los protocolos establecidos".

"No es cierto que todas las empresas estén dotando a sus trabajadores de gel, tapabocas, guantes o alcohol. No lo están muchas empresas, o en la cantidad que deben hacerse", agregó.

Al finalizar, cuestionó las labores de limpieza en buses y estaciones.

Son muy graves las denuncias de los trabajadores de transmilenio. No cuentan con los insumos para seguir los protocolos de cuidado, no tienen como lavarse las manos, no hay baños suficientes y no tienen medidas de bioseguridad para el alto nivel de exposición. @VeeduriaBogota pic.twitter.com/WEKmsNh5XJ

