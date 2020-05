Muere al parecer por coronavirus el protagonista de 'El abrazo de la serpiente'

Muere el protagonista de 'El abrazo de la serpiente'. A sus 75 años falleció el actor Antonio Bolívar que le dio vida al personaje de Karamatake.

Según informó Caracol Radio, Bolívar murió por coronavirus. Sin embargo no hay una versión oficial sobre la causa de su deceso.

Lo que sí se conoció fue que estaba internado desde hace varios días en el Hospital San Rafael de Leticia.

Don Antonio Bolivar y Doña Gladys, una de las tantas veces que nos encontrábamos en las calles de Leticia y siempre con una sonrisa nos pedías que por favor dígale a la gente que vea la serie Frontera Verde, hay sale este galán. Q.E.P.D#SOSAmazonas #AntonioBolivar pic.twitter.com/h4nyxspmET — Periódico Umarí (@PeriodicoUmari) May 1, 2020

Bolívar, por sus enseñanzas e historia de sus antepasados, fue considerado como un “padre” por el equipo de producción. Incluso, la productora del filme y esposa de Guerra, Cristina Gallego, fue la que más sepreocupó por él.

En una entrevista con PUBLIMETRO, Bolívar contó que “ella me dice que siente que yo soy como su papá, porque soy sencillo, noble y alegre… ¡Yo le digo que entonces somos como una familia! Es más, doña Cristina ha dicho que si yo no pongo la cara y hablo, el trabajo que hicimos no llegará tan lejos”.

Además de actuar, el hombre también hizo de profesor y ayudó con los dialectos indígenas a Jan Bijvoet y Brionne Davis, los extranjeros que participaron en la película.

En enero de 2016 Colombia fue nominada por primera vez a los premios Óscar. El Abrazo de la Serpiente, del director Ciro Guerra, se enfrentaría con otras cintas del más alto nivel por el premio a la Mejor Película Extranjera. Aunque la estatuilla se la llevó El Hijo de Saúl, película húngara del director László Nemes, esta nominación marcó un hito en la historia del cine nacional.

