Colombianos varados en Argentina: las pruebas que demostrarían malos manejos desde el consulado

Que ya hay un vuelo listo para salir el 4 de mayo pero que es secreto. Que los barristas del DIM varados en Buenos Aires son prioridad y que decenas de otros se quedarán por fuera. Que el vuelo costará lo que cuestan dos vuelos comerciales. Las denuncias de los colombianos varados en Buenos Aires reflejan un modo de trabajo muy cuestionable por parte del Consulado de Colombia en Buenos Aires. Publimetro contactó a los denunciantes, al consulado y al representante de colombianos en el exterior, Juan David Vélez.

Claudia Silva, una de las colombianas varadas en Argentina, asegura que desde que salió a hacer las primeras denuncias sobre la situación suya y de sus compatriotas en medios de comunicación empezó a ser contactada por el Consulado y a ser tratada con prioridad. Lo cierto es que mientras el Consulado de Colombia en Buenos Aires responde que todos son rumores y que no hay precio definido ni de 700, 800 o 570 dólares, como ha circulado, hay audios y conversaciones por Whatsapp que contradicen sus respuestas, incluyendo la conversación del cónsul de Colombia en Buenos Aires con un colombiano varado (al final de la nota: información que no han querido hacer pública para todos los colombianos), Jorge Villamizar, y que demostrarían que los vuelos de repatriación en Argentina se estarían manejando en secreto y además que existe un trato inhumano a algunos connacionales por parte del Consulado.

Claudia asegura que el Consulado tiene un modo de operar en el que llama a pocas personas, les ofrece vuelos y luego se retractan. “Es información absolutamente abierta, confusa, poco concreta”. Primero dijeron que lo operaría Avianca y desde el lunes están diciendo que lo operaría LATAM, y que es LATAM quien selecciona a las personas. Critica el tono en el que le están hablando a los colombianos “A la gente le están diciendo, ¿usted tiene la plata? Sí, ¿no la tiene? De malas, no se sube. Es un tono absolutamente inhumano, desconsiderado. Aquí nadie nos habla con claridad ni son considerados”, agrega.

Conversación entre un colombiano varado y un representante del Consulado

La última en contactarla fue María Clara Rubiano, Cónsul de Primera en Buenos Aires y que le confirmó que el vuelo lo operará LATAM y que esperarían luego se pudieran hacer uno o dos vuelos más. Hay mucha incertidumbre, sobretodo por el anuncio del Gobierno de Argentina de prohibir vuelos comerciales hasta septiembre.

Otra de las denunciantes es Diana Peña Rojas, que asegura que su madre, Mary Rojas, llegó el 5 de marzo a Argentina y que pese a tener un cuadro psiquiátrico que se ha agravado con las semanas, al parecer no es prioridad para el Consulado de Colombia en Buenos Aires. Por el contrario, afirma que los barristas del Independiente Medellín estarían teniendo un trato preferencial y no se les cobraría por el vuelo y a que a otros se les estaría cobrando 575 dólares, pidiéndoles que no publiquen esa información para no causar reclamos de los otros connacionales. Claudia Silva, por su parte, se ha convertido en la voz de muchos colombianos varados en Argentina y en distintos medios de comunicación ha denunciado las condiciones en las que se encuentran quienes no han podido regresar al país. Pide que se habilite un vuelo con precios razonables y que las ayudas que dispuso el Gobierno colombiano lleguen a quienes lo requieren.

Juan David Vélez, representante a la Cámara por colombianos en el exterior, aseguró a Publimetro que en “El caso de Buenos Aires y de toda la Argentina es dramático porque son muchísimos los ciudadanos que se encuentran allá. Un registro de más de 450 personas en este momento. Esto conlleva a que en un solo avión no puedan viajar todos los ciudadanos. Por eso se tiene que hacer una priorización para que puedan viajar la mayor cantidad de ciudadanos en este vuelo que se está programando por parte de la Embajada del Consulado, la Cancillería y la Presidencia de la República”

Por su parte, desde el Consulado de Colombia en Buenos Aires se asegura que no hay vuelos programados y que todo son rumores. “No hay ningún comunicado oficial. No han definido qué aerolínea, qué hora. Rumores se han escuchado, a nosotros también nos llegan. Hemos escuchado todo tipo de rumores, pero comunicado oficial para dar una respuesta seria y responsable, no tenemos ningún comunicado oficial”, asegura una de las representantes en atender telefónicamente a los colombianos varados. También afirma que apenas tengan la información se publicará por la página del consulado oficialmente y que ninguna información es secreta.

El representante por colombianos en el exterior agrega: “nosotros le estamos haciendo seguimiento a estos vuelos. Lo que nosotros solicitamos respetuosamente al gobierno nacional es que los cronogramas vayan siendo programados con mayor amplitud y que no se sepan los vuelos 3, 4, 5 días antes de que se ejecute el vuelo”.

¿Es un vuelo secreto?

Cortesía

La pregunta surge porque Claudia Silva ha recibido información de colombianos que aseguran que ya han sido contactados para el vuelo de LATAM y que el mismo Consulado de Colombia les pide guardar silencio. Algunos han preferido salirse de los grupos de Whatsapp que se organizaron. En el consulado aseguran que todo son rumores y que no hay nada oficial: que es mentira lo de los 800 dólares, lo de los 570 dólares y de que ya haya un vuelo programado para Colombia. Sin embargo, el audio entre el Cónsul Jorge Villamizar y un connacional varado, demuestra que al parecer la información está privilegiada solo para algunos pues no es información que esté pública en la página web del consulado ni de la cual todos los varados en Argentina sepan. Ante la ausencia de comunicación oficial, el rompecabezas se arma con los involucrados. La última llamada de María Clara Rubiano, la cónsul de Primera, a Claudia Silva demuestra estas contradicciones, pues ella sí le confirma el vuelo LATAM mientras oficialmente el consulado guarda silencio.