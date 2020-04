Un colombiano relata cronológicamente cómo ha sido su lucha para volver al país. Colombiano en Francia relata su odisea para volver a Colombia.

Se trata de Juan Sebastián Salazar que retrata la situación de los colombianos que están fuera del país.

Este caso representa lo que han vivido los colombianos que están varados en diferentes países y las acciones de la Cancillería.

Juan Sebastián tenía sus tiquetes de regreso a Colombia reservados para viajar el pasado 6 de abril.

Sin embargo, al momento del cierre de las fronteras y aeropuertos decidió iniciar la solicitud de vuelo humanitario ante la Cancillería.

Su relato:

– El 24 de marzo el consulado anunció que había una "posibilidad" de un vuelo comercial (humanitario) desde París hacia Bogotá, que saldría al día siguiente desde el Charles de Gaulle a las 17:15. El costo del vuelo era de 800 euros. Según supe el vuelo nunca salió, pero esta información no está confirmada.

– Al día siguiente (25 de marzo) enviaron otro correo diciendo que iba a salir un vuelo de Avianca desde Munich. Costaba 950 euros. No sé si este salió.

– El 29 de marzo enviaron otro correo diciendo que "si usted se encuentra de manera temporal en Francia , en viaje de turismo o negocios, y tiene su residencia fija en Colombia con imposibilidad de retorno en el país (…) Usted podrá ser candidato a una asistencia temporal, complementaria o subsidiaria para atender sus necesidades básicas, mientras cesa la medida de restricción de ingreso al país".

Lo anterior lo harían gracias a 14.070 millones de pesos que la Cancillería solicitó al Ministerio de Hacienda.

Yo apliqué y tuve que llenar un formato que pedía, entre otras cosas, fecha de ingreso al espacio Schengen, fecha de regreso al país, si requería alojamiento, si requería alimentación y una justificación.

Un mes después

Hasta hoy (29 de abril), un mes después del anuncio– no han dado respuesta al subsidio: ni positiva ni negativa.

– El 8 de abril le escribí al Consulado preguntando sobre la aplicación, sobre la tardanza de la respuesta, que no había vuelos comerciales hasta principios de mayo y que era urgente contar con una respuesta.

– Dos días después (10 de abril) respondieron que "el diagnóstico para determinar la viabilidad de posibles ayudas económicas, lo está adelantando Cancillería. Desde el Consulado de Colombia en París, se envió la información solicitada, pero no conocemos cuánto tiempo podría tomar para determinar su viabilidad."

– El 17 de abril volví a escribir al Consulado porque volvieron a cancelar mi vuelo y dijeron que el vuelo más pronto era en julio, ¡julio!

– El 19 respondieron "que hemos transmitido a Cancillería la urgencia que tienen muchos connacionales que están en su situación y tan pronto tengamos noticias al respecto le estaremos informando."

– El 20 de abril llegó un correo sobre el "Protocolo para el ingreso al país en el marco de la emergencias sanitaria COVID-19". Allí pedían información para "suministrar sus datos lo más pronto posible para enviarlas a las autoridades colombianas competentes quienes harán la evaluación del posible ingreso al territorio nacional."

Entre la información que pedían había puntos como:

18. De acuerdo con el numeral 3.3 de la resolución 1032 de Migración Colombia. ¿Asumirá los costos de transporte desde el exterior? Si

No. 19. De acuerdo con el numeral 3.4 de la citada resolución. ¿Cumplirá con las medidas de auto-aislamiento obligatorio en la primera ciudad colombiana donde arribe el vuelo? Si

No. 20. De acuerdo con el numeral 3.5 de la citada resolución. ¿Asumirá la totalidad de los costos que se generen con ocasión de su auto-aislamiento en la primera ciudad de arribo en Colombia, transporte urbano hasta su domicilio, hospedaje para quienes no residen en la primera ciudad de arribo, alimentación y otros?

– El 21 de abril en reunión con la Comisión Segunda del Senado la Canciller Claudia Blum dijo que el apoyo subsidiario se giró la anterior semana (de nuevo: yo no he recibido, ni siquiera, si mi aplicación fue aceptada o no). También dijo que había 3641 colombianos en mi misma situación y que estaba haciendo todo lo posible para no importar el virus.

La última respuesta

El pasado 19 de abril a través de un correo electrónico que conoció PUBLIMETRO, la cancillería respondió:

Asunto: RE: Aplicación Asistencia temporal – Juan Sebastián Salazar Piedrahita

Sebastian,

Lamentamos la lentitud de este proceso, hemos transmitido a Cancillería la urgencia que tienen muchos connacionales que están en su situación y tan pronto tengamos noticias al respecto le estaremos informando.

