¡Todo salió a la luz! descubren que alcaldesa estaba inscrita en Sisbén.

En este hecho Marly Gutiérrez Pérez, la alcaldesa del municipio de Luruaco, Atlántico que había informado que personas ajenas usaron sus datos para hacerla beneficiaria del programa Ingreso Solidario.

Por eso recibió en su cuenta los 160 mil pesos de este programa.

De acuerdo a una investigación, la mandataría si estaba inscrita en el Sisbén desde el año 2009.

La alcaldesa había pedido a la Procuraduría, Contraloría y al director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez, que iniciaran la investigación.

Los resultados los reveló el director del DPN a través de una carta.

De acuerdo a la misiva fue la misma alcaldesa quien firmó la ficha de actualización de la base de datos del Sisbén en 2019.

Además, su hogar está clasificado como vulnerable.

“Hace un año yo no era alcaldesa, yo no sabía que tenía que decirles a las bases de datos: ¡vengan, cámbienme porque ya soy alcaldesa! Es más, si aparezco, eso deben cruzarlo con otras bases de datos para corroborar mi información, porque yo jamás he estado en el régimen subsidiado, siempre he pertenecido al régimen contributivo”, dijo alcaldesa a Blu Radio.

La mandataria deberá devolver estos recursos. Aunque insistió que existe una falla en el sistema.

