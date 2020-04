Esmad tuvo que intervenir en funeral de bebé indígena con posible coronavirus

View this post on Instagram

Después de presentarse una especie de enfrentamiento entre los vecinos del cementerio de San Juan del Cesar quienes se oponían al sepelio de un cadáver infectado presuntamente con el Covid-19, las autoridades de esta localidad del sur de La Guajira lograron darle sepultura a una menor de 8 meses de nacida que había fallecido por un cuadro de infección respiratoria, la cual fue tratada por protocolos del Ministerio de Salud como posible caso de Covid-19. Es de mencionar que la comunidad cercana al cementerio central impidió que se realizara el procedimiento, motivo por el cual hizo presencia el Escuadrón Móvil Antidisturbios para calmar a los habitantes y poder llevar a cabo el sepelio. El alcalde de San Juan del Cesar, Álvaro Díaz, hizo acompañamiento a la familia e indicó que a la menor antes de morir se le practicó una prueba para constatar si era paciente de coronavirus.