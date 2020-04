"No fue demasiado grave": Claudia López sobre emergencia en Doña Juana

Claudia López se pronuncia sobre emergencia en Doña Juana.

"Le mando un abrazo a toda la gente de Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, que tuvimos una noche amarga, por el deslizamiento en el relleno, por fortuna no fue demasiado grave, fue dentro del relleno, no afecto a los barrios aledaños, solo con los olores, pero no fue demasiado grave", explicó este miércoles la alcaldesa en un video.

López también se refirió a otros temas:

"Llegamos a 435.000 familias apoyadas (358.000 con transferencias y 77.000 con mercados)", "Presentamos propuesta de reactivación socioeconómica al Presidente: Bogotá pone $109 billones y Gobierno Nacional $38", mencionó.

