El médico, que presta sus servicios en el hospital de un municipio de Santander, fue identificado como John Rojas. Hombre agarró a golpes a médico mientras atendía una emergencia.

El hecho ocurrió en zona rural del municipio de Mogotes, hasta donde llegó con la ambulancia del pueblo para prestarle los primeros auxilios a una persona que se había fracturado las piernas.

Según denuncia el médico, al sitio llegó un hombre borracho que agredió de manera verbal y física a la mujer que acompañaba al herido.

“El muchacho, quien se hizo identificar como Jorge Arias, llegó borracho y empieza a decir groserías, empuja o golpea a la señorita, yo me levanto y con otras personas le decimos que se fuera, me empezó a insultar y a decirme que no sabía quién era él, sin embargo, con el conductor de la ambulancia intentamos tranquilizarlo", indicó Rojas a Blu Radio.

"Yo sigo atendiendo al paciente, pero ese muchacho me lanza un puño, las gafas se me caen y el hombre me golpea varias veces en la cara, me lanzaba puños, me cogió del cuello, luego llegaron unos acompañantes de él y lo detuvieron”, continuó explicando.

Como pudieron se subieron todos a la ambulancia y llegaron al hospital. Fue allí donde el galeno se dio cuenta de la gravedad de sus heridas.

Al llegar al hospital, el médico se fijó que tenía serias heridas por la golpiza que le propinó el hombre.

“La enfermera me da cuenta de cómo estoy, tenía el uniforme roto, tenía sangre en el pecho, algunos edemas en la cabeza, los labios, me empezó a doler la cabeza y a tener mareo, mi otra compañera médica del hospital me atendió”, dijo.

Como si no fuera suficiente, mientras Rojas era atendido en el hospital y contaba sobre lo sucedido a la Policía, recibió una llamada de amenazas por parte de un familiar del agresor, quien le dijo que “no sabía con quién se estaba metiendo”.

El médico John Rojas y el Hospital de Mogotes interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra del hombre para que responda por los daños causados. De igual manera, piden protección por parte de la Policía tras las graves amenazas que recibió el galeno.

