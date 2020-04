Estos son los horarios y espacios autorizados para hacer ejercicio en Bogotá

Desde este lunes 27 de abril, estará permitida la actividad física individual y al aire libre. Horarios y espacios autorizados para hacer ejercicio en Bogotá.

Esta práctica se podrá desarrollar en andenes, zonas verdes y vías en calle, en un radio de 1 kilómetro alrededor de la vivienda.

De esta manera, se busca evitar el sedentarismo y los problemas de salud mental que se puedan presentar durante la cuarentena obligatoria.

A partir del lunes 27 de abril se podrá hacer deporte a pie, trotando o en bicicleta, entre 6 y 10am, y no aplicará #PicoYGénero. Máximo a 1 km de casa y con medidas de protección.#CuerentenaPorLaVidaSigue pic.twitter.com/hJzclzLif6 — I.D.R.D. (@IDRD) April 27, 2020

Horarios y espacios autorizados para hacer ejercicio en Bogotá

El horario de práctica de ejercicio individual es de 6:00 a.m. a 10:00 a.m., con un tiempo máximo de una hora por persona. La actividad física solo la podrán realizar personas entre los 18 y 60 años, los menores de edad no podrán salir de casa.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), para el desarrollo de la actividad física solamente se habilitarán los espacios abiertos, las zonas verdes, peatonales o los senderos. No se permitirá el uso de los gimnasios biosaludables, los parques infantiles, ni las estructuras de juego.

Las actividades permitidas son caminar, correr y trotar a intensidades leves, de nivel recreativo, no de alto rendimiento. La obligación de mantener el distanciamiento social entre una y otra persona, es:

Caminar: cinco metros

Correr o trotar: diez metros

Montar en bicicleta: diez metros

Conforme con lo establecido, no están permitidos los entrenamientos en grupo, ni el contacto con otras personas.

Tenga en cuenta que la medida de Pico y Género no aplica para estas actividades físicas.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ

También le puede interesar: