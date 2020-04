¡Qué tal! Periodista mostró a su amante sin querer en transmisión de noticiero

Muchos casos curiosos se han presentado en medio de la cuarentena en videollamadas y en conferencias por intenet, pero el caso del periodista Alfonso Merlos ha impactado a toda España.

En medio de una transmisión de un noticiero virtual, Merlos transmitía desde un lugar que no era su casa y opinaba sobre la política nacional en tiempos de coronavirus.

Sin embargo, intempestivamente una mujer semidesnuda apareció en plena transmisión, sin percatarse del video grabado.

Así, sus colegas hicieron una cara que evidenció no solo el bochornoso momento, sino que Merlos le era infiel a su pareja con la que tiene una relación reconocida por los medios.

Su pareja, la exconcursante de Gran Hermano; Marta López, quien al enterarse, lo dejó de seguir en redes sociales y confirmó que conoce a la joven semidesnuda que protagoniza el escándalo.

«Nosotros no hemos roto ahora, la relación en los términos en los que existió en un momento, ya no existía. ¿Me entiendes? No hay mucho más que añadir», aseguró el periodista, indagado por el tema.

Por ahora, internet se ha convertido en un cúmulo de chistes y mofas contra el periodista y la mujer, a la que le revelarían la identidad prontamente.

Este es el video: