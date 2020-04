Sepa en cuánto le quedarán las cuotas de los servicios si decide no pagarlos este mes

Si usted vive en estratos de 1 al 4 podrá decidir no pagar su recibo de energía o de gas durante este mes y el siguiente. Pago de cuotas de servicios públicos por el coronavirus.

De ser así, el cobro se hará automáticamente desde agosto y su servicio no será suspendido.

Este beneficio será para usuarios residenciales, comercios e industrias con tarifa regulada, debido a la emergencia por el COVID-19.

Así quedó establecido en las Resoluciones 058 y 059 de 2020, expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Esto, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional.

Las nuevas medidas permiten a los usuarios diferir el pago de las facturas de abril y mayo hasta en 36 meses para los estratos 1 y 2. Para los estratos 3 y 4 será de hasta 24 meses. Además, todos los estratos contarán con un periodo de gracia que les permitirá iniciar el pago de las cuotas desde agosto.

Para los demás usuarios, el plazo puede ser acordado con la respectiva empresa.

El usuario podrá decidir si se acoge a estas facilidades y el prestador del servicio está en la obligación de informarle las condiciones de aceptación de la opción de pago diferido, entre ellas, la tasa de financiación y las opciones de pago anticipado.

La regla general es que el no pago de la factura por parte de los usuarios de los estratos 1, 2, 3 y 4 será señal de aceptación del diferimiento. Sin embargo, para los usuarios de estratos 5 y 6, así como para los usuarios no residenciales, antes de proceder a la suspensión del servicio por el no pago de la factura, el prestador del servicio deberá ofrecerles la opción de pago diferido.

¿En cuánto quedan las cuotas?

Según los cálculos del Gobierno, las cuotas serían de esta manera:

Estrato 1: 700 pesos (36 meses)

Estratos 2: 1000 pesos (36 meses)

Estrato 3: 3200 pesos (24 meses)

Estratos 4: 4200 pesos (24 meses)

