¡Podrá usar su carro, pero...! Nueva propuesta de movilidad de Claudia López da de qué hablar

El coronavirus llevó a tomar drásticas medidas. La mayoría de gobiernos decretaron el cierre de fronteras y el aislamiento obligatorio. Y es que evitar la propagación y cuidar la salud de las personas es fundamental.

Sin lugar a dudas, la alcaldesa Claudia López ha sido una de las que más decisiones ha tomado con el objetivo de que se detengan los contagios. Por eso, día a día, se conocen nuevas propuestas por parte de ella.

¿Cuál es la nueva propuesta de movilidad de Claudia López que da de qué hablar?

En esta ocasión, la alcaldesa de Bogotá habló sobre la movilidad. En entrevista con la Revista Semana, dejó claro que está pensando en un "Pico y Placa Inteligente". Además, expresó cómo podrían usar el carro particular.

"Habilitar un pico y placa inteligente para que la gente pueda usar más su vehículo y pueda llevar unas tres personas por carro. Además de las ciclorrutas y este pico y placa inteligente, queremos tener unos carriles de alta ocupación para que ciertos carriles puedan ir a más velocidad que otros"

Captura de pantalla de video

Eso sí, no se olvidó de los taxis. En la misma intervención, reveló que les brindará una importante ayuda, teniendo en cuenta que están sufriendo en cuanto a lo laboral. De hecho, afirmó que habría "taxi compartido".

"Los taxis son personas que están fregados porque no pueden trabajar. Como Uber está prohibido y solo puede trabajar por llamada y plataforma, le dije a la ministra de transporte que me diera la facultad para regular que los taxis, con la plataforma que tengan o la Alcaldía les habilita una, puedan prestar transporte compartido. Así la gente podrá usar taxi compartido, carro particular compartido, bicicleta y así no se llena TransMilenio"

Captura de pantalla de video

Entrevista donde se conoció la nueva propuesta de movilidad de Claudia López

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: