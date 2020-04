La carta que tuvo que mandarle Claudia López a Duque para que la atienda

Que no hay buena comunicación entre Claudia López e Iván Duque, se ha ido conociendo con el desarrollo de la pandemia en la ciudad y en el país. La carta de Claudia López a Duque por el coronavirus.

El presidente y la alcaldesa han tenido varios roces y enfrentamientos por las normas empleadas para palear la crisis en el país por coronavirus.

Esto ha dejado precedentes, pues ahora se tienen que comunicar hasta con cartas, ya que no se han podido reunir, según López lo manifiesta.

Este es otro de los desencuentros de los mandatarios que no se ponen de acuerdo en las medidas adoptadas, para Bogotá y el resto del país.

La alcaldesa manifestó que como no la recibieron en Casa de Nariño, ella decidió enviarle una carta al presidente para que este reconsidere y entregue pautas claras con respecto al regreso al trabajo de algunos sectores productivos, desde este 27 de abril.

“El presidente manda, pero que mande bien. Que nos diga de dónde van a salir los trabajadores, a dónde van a llegar y cómo. Como el presidente no me ha recibido, entonces le voy a mandar una carta con toda esta información”, señaló López en una entrevista en una entrevista en Semana Digital.

La mandataria aceptó que Duque puede estar muy ocupado y que por eso le tocó reunirse con los ministros, pero que esta no es la idea.

“Llevo pidiendo (una reunión con Duque) desde antier. No me recibieron, me dijeron que con los ministros. Entonces me reuní con los ministros ayer y listo, no pasa nada. Yo entiendo que el presidente está muy ocupado, entonces yo le mando una carta con esta información”, apuntó López.

Muchos piden que se pongan de acuerdo y que las condiciones sean claras para el país y para Bogotá. Y ante los dardos de Duque, indicando que él es el presidente y López no, la alcaldesa fue muy clara con su posición.

“Tengo clarísimo que el que manda es el presidente, pero con la vida de la gente humilde del sur de Bogotá no van a jugar por los intereses y el lobby de nadie, mientras yo sea alcaldesa. Si van a tomar decisiones, que el país sepa y que ellos sepan qué decisiones estaban tomando”, apunto la mandataria local.

La carta de Claudia López a Duque por el coronavirus: