(Video) Intolerantes le echaron cloro a enfermera por trabajar con enfermos de coronavirus

Los profesionales de la salud siguen recibiendo ofensas. Intolerantes le echaron cloro a enfermera por trabajar con enfermos de coronavirus.

Los hechos ocurrieron en Guadalajara, México, en donde una mujer que trabaja en el sector salud se mostró contrariada por lo ocurrido.

Según su versión, una camioneta pasó y le echó el liquido encima.

Ella, en el video, mostró cómo había quedado su uniforme y contó que le cayeron gotas en la piel.

“Hace unos momentos acabo de ser agredida con cloro, me aventaron en toda mi filipina; no solo es el daño hacia mi ropa, es el daño a mi persona, me cayó en los ojos y no se vale”, afirma la profesional de la salud.

“Lo único que estamos haciendo es ayudar como para que vengas tú ignorante para bañarnos con cloro porque crees que estamos sucios, no se vale y hago un llamado por favor para que las agresiones hacia nosotros, hacia quiénes nos estamos jugando la vida por ustedes, dejen de hacer de esto, dejen de agredirnos”, agregó.

La mujer, que trabaja en el hospital Ángel Leaño del seguro social mexicano, también hizo un llamado a un paro del sector de la salud por los ataques constantes.

Continúan los ataques con cloro hacia personal médico. Una enfermera sufrió el ataque por parte de sujetos en Ángel Leaño y avenida Guadalajara. Los agresores circulaban en una Pick UP Toyota, color gris, modelo atrasado; todo ocurrió aproximadamente a las 11:30 h de este lunes pic.twitter.com/c5aeTVwttA — TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) April 20, 2020

