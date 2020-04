Son escasos los usuarios del metro de Nueva York que todavía usan el transporte público. (Video) El mariachi que sigue cantando en el vacío metro de Nueva York.

La mayoría viajan en silencio, con tapabocas y manteniendo la distancia para evitar el contagio de la COVID-19.

Ese silencio se ve interrumpido en la línea 7 del metro por Nelson Vladimir Salmerón.

Ya conocido como "el mariachi de la línea 7", Nelson canta con guitarra en mano ante un público distraído.

Pese a que la pandemia de coronavirus azota fuertemente a Nueva York, asegura que no teme salir estos días.

Sin embargo, la pandemia le ha recortado sus ingresos a la mitad. La ausencia de pasajeros les ha pasado factura a nivel económico. En una jornada de trabajo desde que llegó el coronavirus puede llegar a ganar 80 dólares diarios.

Acostumbra a tocar con su padre, pero las últimas semanas le ha tocado solo. "Con lo del coronavirus, mi papá no quiere salir a tocar conmigo porque prefiere estar en la casa".

Nunca se hizo el test de COVID-19, pero aparentemente sufrió la enfermedad hace un tiempo.

"Me agarró tos y me dio gripe y fiebre, pero se me quitó. Mi papá no se quiere acercar a mí, porque tiene miedo a que le vaya a pasar el virus", cuenta Nelson.

Además de tocar en el metro, toca en un grupo de mariachis en eventos privados y restaurantes. La ausencia de todos estos eventos durante la crisis ha dejado al metro como su única fuente de ingresos.

En la ciudad de Nueva York los muertos por coronavirus se acercan a los 20.000. Los contagios en la ciudad ya llegan casi a los 145.000 casos.

EFE