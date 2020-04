Regaló 114 mercados a personas pobres de Bogotá y le pusieron dos comparendos

El buen samaritano entregó 114 mercados a personas pobres de Usaquén, Suba y Chapinero, pero la Policía le impartió injustamente las multas.

Una buena acción se convirtió para Alejandro Ramos en una pesadilla burocrática. El joven entregó este domingo mercados a personas pobres de tres localidades de Bogotá. Pero en el recorrido, la Policía lo multó de una manera injustificada. El buen samaritano expresó su extrañeza por la multa que le fue impuesta por violar la cuarentena.

Según su relato, decidió salir este domingo para apoyar con algunos amigos la jornada de Donatón por Bogotá. Se dirigió primero al barrio Codito, extremo nororiental de la ciudad, donde repartió un gran número de mercados. "Nos acercamos al CAI Codito, previamente nos habíamos comunicado con ellos y nos dijeron que nos acercáramos sin ningún tipo de problema", contó Ramos a Noticias Caracol.

Allí repartió unos 114 mercados a personas pobres, y luego llevó otros más para repartir en los sectores de Prado Veraniego (Suba) y Pardo Rubio (Chapinero). Cuando iba para este último lugar para entregar un mercado a una persona muy necesitada, encontró un retén policial.

"Cuando le estaba entregando el mercado a la señora había un puesto de control de la Policía. Ellos me detuvieron, me preguntaron que qué estaba haciendo y les dije que estaba entregando mercados. Me preguntaron que si tenía permisos, les comenté que había tratado de coordinar ese permiso, les mostré fotos de la actividad y videos en conjunto con la Policía del CAI El Codito. No me creyeron (…) Me dijeron que no tenía permiso y me colocaban el comparendo porque estaba violando la norma", aseguró.

El buen samaritano mostró las facturas y se contactó con los agentes del Codito. Pero, según Ramos, los agentes del puesto de control aseguraron que había sido irrespetuoso. Además le impusieron una multa adicional por, presuntamente, realizar maniobras peligrosas.

Aunque algunos oficiales de la Policía se disculparon con Ramos, las multas siguen vigentes por un valor cercano a 2 millones de pesos. Aún así, el buen samaritano se prepara para entregar más mercados a personas pobres.

