World Vision continúa su ayuda en medio de la crisis que vive América Latina

View this post on Instagram

Ayúdanos a impactar a más de 89.000 niñas, niños, adolescentes y sus familias, apoyando con ✅ Bonos Multipropósito ✅ Kit básico de higiene y protección ✅ Kit de protección personal en salud ✅ Paquete de alimentos familiar por 1 mes Únete a esta causa en el enlace de nuestra bio 👆