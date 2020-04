"La fiesta de la donación es la fiesta de la doble moral": Gustavo Petro

Gustavo Petro dice que las donaciones son una fiesta de la doble moral.

En una serie de mensajes, el senador y exalcalde lanzó un duro mensaje a las donaciones de empresas, las cuales son descontables en impuestos.

"La mayor parte de las donaciones de las grandes empresas, son descontables en impuestos. Es sacar de un bolsillo para meter en otro, eso si con lavada de imagen, La gran solidaridad de la gran empresa es y debe ser, pagar los impuestos", "La fiesta de la donación es la fiesta de la doble moral. Los mismos que donan 50.000 millones al Estado en el mismo año recibieron del Estado 7 billones de pesos en reducción de impuestos. Con ese dinero morirían muchísimos menos colombianos por el virus.", expresó en su cuenta de Twitter.

La mayor parte de las donaciones de las grandes empresas, son descontables en impuestos. Es sacar de un bolsillo para meter en otro, eso si con lavada de imagen, La gran solidaridad de la gran empresa es y debe ser, pagar los impuestos. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 20, 2020

Gustavo Petro dice que las donaciones son una fiesta de la doble moral

También, le envió un mensaje a la Secretaría Distrital de Salud, que en conjunto con la alcaldesa Claudia López, anunció este lunes la apertura del centro hospitalario transitorio de Corferias.

"No pueden seguir engañando más, señores @SectorSalud. Estas camas no son de cuidados intensivos. Mientras ustedes privatizaban la red pública de Bogotá: hospitales de Bosa, Usme y San Juan de Dios en febrero, no compraron un solo, ni un solo respirador hasta la fecha", retrató el Senador.

No pueden seguir engañando más, señores @SectorSalud. Estas camas no son de cuidados intensivos. Mientras ustedes privatizaban la red pública de Bogotá: hospitales de Bosa, Usme y San Juan de Dios en febrero, no compraron un solo, ni un solo respirador hasta la fecha. https://t.co/FOGiS7LBRw — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 20, 2020

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ

También le puede interesar: