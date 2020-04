Los trabajadores de servicios generales, principalmente inmigrantes, sufren más de la cuenta en Nueva York por culpa del coronavirus. Desempleados en Nueva York hacen fila para recibir comida durante la crisis de COVID-19.

"No hay posibilidades de ir, no hay pasta para toda la gente, somos muchos y no alcanza", dicen en medio del desespero. La situación más grave se vive en el distrito de Queens.

Para ayudar a los más vulnerables, han surgido iniciativas solidarias. Una de ellas es liderada por la legisladora de la Asamblea del estado de Nueva York, la colombiana Catalina Cruz.

Mujer colombiana lidera proyecto solidario de comida a desempleados en Nueva York

Cruz ofrece comidas en su oficina desde el pasado 17 de marzo. Desde esa fecha, las autoridades ordenaron el cierre de toda actividad que no fuera necesaria.

Para poder suministrar estos platos está cooperando con la ONG del cocinero español José Andrés "World Central Kitchen".

La asambleísta cuenta que algunos vecinos y tiendas de la zona han regalado también verduras, leche o productos para bebés como pañales. Durante esta semana comenzarán a repartir los productos donados.

El primer día fueron 300 comidas, pero ya van por las 1.500 diarias. Reparten la comida a partir del mediodía de lunes a sábado. La aglomeración de gente ha llegado a formar una fila que da una vuelta entera a la manzana.

Muchos de los afectados son, además, trabajadores indocumentados. Por lo anterior, no pueden acceder a las ayudas de desempleo del gobierno local, ni a la de 1.200 dólares ofrecida por el Gobierno federal.

Estas medidas hacen parte de un paquete de ayudas para paliar los efectos de la crisis económica que ha desatado la expansión de la enfermedad.

Solo en el estado de Nueva York, la pandemia se ha cobrado la vida de cerca de 17.000 personas.

EFE