Se trata de Pedro Ruiz López, quien el pasado martes llegó a la clínica donde labora en Neiva a practicar una cirugía de vesícula. Médico denuncia que fue despedido por exigir equipos de protección para trabajar.

Son embargo decidió no hacerla, pues la entidad no le suministró los elementos de protección que exigió para evitar un posible contagio con el virus de la covid-19.

El médico dice que por esta razón fue despedido.

"Cuando ingresé al quirófano pedí el tapabocas N95 y las gafas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, pero me ofrecieron un tapabocas que no era N95 y gafas no indicadas para este tipo de procedimientos", afirmó a El Tiempo cirujano egresado de la Universidad Surcolombiana de Neiva, que tiene 30 años de experiencia.

Tras ello, dialogó con una directiva de la clínica quien le dijo que "si no operaba con los elementos que me suministraban debían suspender de mis servicios profesionales y al día siguiente me cancelaron el contrato de trabajo".

"Si no nos dan a los médicos, ni hablar de las enfermeras y auxiliares, y ni hablar de los estudiantes de últimos semestres de medicina que realizan prácticas, pues ellos sí que se encuentran desprotegidos", aseguró y le pidió al gobierno una solución pronta a este problema.

