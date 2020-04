Alcaldía: podría haber 6 millones de bogotanos contagiados de coronavirus para 2022

El número máximo de bogotanos contagiados de coronavirus se podría dar en más de un año, según el secretario de Salud.

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, reveló un estimativo de la prevalencia de la COVID-19 entre los bogotanos. Los modelos epidemiológicos planteados por la Alcaldía calculan que se podría ver un número de entre 5.5 y 6 millones de bogotanos contagiados del coronavirus. La cifra no implica que haya actualmente este número de contagios, sino que en los próximos dos años esta población se podría contagiar.

Gómez, en entrevista con Blu Radio, destacó que el coronavirus, como muchos virus respiratorios, llegó para quedarse. Aunque la actual cuarentena busca producir mecanismos para atender una curva mucho mayor, su permanencia será por lo menos de dos años. Al menos, hasta que se desarrolle una vacuna, plazo en el que se produciría la mayor cantidad de contagios. Por esto, Gómez pidió no levantar la cuarentena.

"Como autoridad sanitaria, preferiría que la cuarentena no se levantara. La cuarentena ha permitido que se disminuya, no solo la morbilidad y mortalidad por COVID-19, sino por otras condiciones, de modo que, cuando nosotros todavía no contamos con las unidades de cuidados intensivos suficientes para atender la demanda, uno no estaría de acuerdo con levantar la cuarentena”, puntualizó.



De acuerdo con Gómez, los bogotanos contagiados de coronavirus podrían subir hasta un 70% de la población. Esto no implica que todos van a tener que ir a una UCI o a un hospital. Simplemente, ese momento conseguirá la inmunidad necesaria para desarrollar suficientes anticuerpos en la población.

Esto permitiría que la COVID-19 se convirtiera en otra enfermedad como la gripa o la influenza, de contagio masivo pero de bajo impacto.

Siga a Publimetro en Google News.

También le puede interesar: