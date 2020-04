¡Sorprendente revelación! ¿El primer coronavirus humano fue identificado hace más de 50 años?

El coronavirus puso en jaque al mundo. Día a día, se confirman nuevos casos. Razón por la que los gobiernos no dudaron un segundo en tomar cartas en al asunto. Las medidas más comunes han sido el cierre de fronteras y el aislamiento obligatorio.

El objetivo de los investigadores y científicos es encontrar la cura. Sin embargo, mientras se realizan los estudios y análisis respectivos, se conoció una información que sorprendió a más de uno.

La escocesa June Almeida descubrió el primer coronavirus humano en 1964, tras abandonar la escuela con tan solo 16 años y desarrollar una larga carrera como viróloga en el Reino Unido y Canadá.

Herramientas tecnológicas que le ayudarán a mejorar su productividad en estos días Conozca algunas opciones para que sus días en casa sean más provechosos.

Almeida, que nació en Glasgow en 1930, fue pionera en el campo de la formación de imágenes virus, aporte bastante importante. De hecho, en la actualidad, se ha recurrido a dicho trabajo para la investigación sobre el nuevo coronavirus.

La Covid-19 es un germen nuevo, pero es un coronavirus del tipo identificado por primera vez por Almeida hace más de cincuenta años en el hospital St. Thomas de Londres, justo donde fue ingresado el primer ministro británico, Boris Johnson, para tratarse de esta enfermedad.

Almeida describió las partículas encontradas en la nariz como virus de la gripe, pero sin ser lo mismo. Así logró identificar el primer coronavirus humano. Fue así como, junto a su equipo, decidieron llamarlo "coronavirus", ya que lo rodea una corona.

Infortunadamente, el artículo científico en que explicaba el hallazgo fue rechazado. Por eso, el descubrimiento de la cepa B814 no se publicó en el British Medical Journal hasta 1965. Asimismo, las primeras fotografías no llegaron al Journal of General Virology hasta dos años después.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: