Mujer que murió en el Policlínico del Olaya habría contraído coronavirus en el centro médico

Los familiares pidieron a la clínica entregar los resultados de las pruebas a la mujer que murió en el Policlínico del Olaya por neumonía.

El escándalo por el contagio de coronavirus en el Policlínico del Olaya, centro médico del sur de Bogotá, podría extenderse. Además de los médicos que se contagiaron de Covid-19 por la irresponsabilidad de un colega, habría pacientes también contagiados. La hija de una mujer que murió en el Policlínico del Olaya denunció que esta situación habría pasado con su madre.

Se trata de Nancy Arango, una mujer que murió en el Policlínico del Olaya producto de una neumonía. La mujer de 49 años había sido internada en el centro médico por un problema de retención de líquidos el 25 de marzo. El procedimiento de drenaje no se pudo realizar por su condición médica, lo que produjo su hospitalización.

“El 2 de abril me dijeron que debían aislarla por protocolos. Le hicieron una prueba de Covid-19 y desde ese día no me volvieron a dejar ver a mi mamá. El 11 de abril la remiten a la UCI a la cama 13, porque presentaba una neumonía”, contó la hija de Arango, Angie Molano, a Blu Radio.

Según Molano, su madre había recibido una segunda prueba de Covid-19 antes de morir, pero sus resultados no fueron comunicados. “Cuando me entregan el paz y salvo de mi mamá, me dicen que ella fallece por un probable contagio del Covid-19. A mi no me sirve un caso probable, yo necesito que me digan por qué murió mi mamá”, afirmó la joven.

La Secretaría de Salud habría ordenado la cremación del cuerpo de Arango por las sospechas de contagio. Aún así, sus familiares pidieron que se analice qué ocurrió con la mujer, para encontrar si murió por el Covid-19.

