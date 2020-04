No pasará lo mismo que otras medidas anunciadas que aún no entran en vigencia. A partir de esta fecha no se cobrará el IVA a algunos planes de celular.

El Ministerio de las Telecomunicaciones decretó este lunes que los recibos celulares llegarán más económicos por cuatro meses. Esto, porque no cobrarán el impuesto del IVA. De esta manera busca ayudar en tiempo de coronavirus a los ciudadanos.

La medida aplicará por tres meses seguidos y cobijará a los planes que paguen hasta $71.217. Es decir, que si usted tiene un plan más costoso, no será cobijado por la medida del Gobierno.

Además, este impuesto obligatorio tendrá que ser descontado desde el próximo mes a todos los colombianos. Es decir, que se aplicará automáticamente en la siguiente factura.

En este caso, las empresas de telefonía tendrán que ajustar los planes y la facturación para que usted pueda disfrutar de un beneficio tan pedido por muchos, en épocas de escasez económica.

