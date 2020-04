¡Atención! Gobierno no cobrará IVA a los siguientes planes de celular

En noticia de última hora el Ministerio de las Telecomunicaciones decretó que los recibos celulares llegarán más económicos por cuatro meses, dado que no cobrarán el impuesto del IVA. Gobierno no cobrará IVA a los siguientes planes de celular. Gobierno no cobrará IVA a los siguientes planes de celular.

El Ministerio busca ayudar en tiempo de coronavirus a los ciudadanos y por esto, este impuesto obligatorio, tendrá que ser descontado desde el próximo mes a todos los colombianos.

La medida aplicará por tres meses seguidos y cobijará a los planes que paguen hasta $71.217. Es decir, que si usted tiene un plan más costoso, no será cobijado por la medida del Gobierno.

En este caso, las empresas de telefonía tendrán que ajustar los planes y la facturación para que usted pueda disfrutar de un beneficio tan pedido por muchos, en épocas de escasez económica.

Gobierno no cobrará IVA a los siguientes planes de celular:

La idea y en donde se sustenta el beneficio, es que los colombianos no pierdan acceso a las telecomunicaciones en estas épocas de virus y pandemia.

La medida, expedida por el Gobierno Nacional en el Decreto 540 del 13 de abril de 2020, "establece que los planes de servicios móviles de voz y datos, en las modalidades de prepago y de pospago de hasta 2 UVT (71.214 pesos), estarán exentos de IVA (hoy en 19 %) por los próximos cuatro meses", señaló la Presidencia en un comunicado.

En el decreto también se habla de la nueva adquisición de infraestructura para el tema de telecomunicaciones en el país y que se pueda instalar, expeditamente.

"El Decreto 540 también define un procedimiento especial y expedito para que durante el estado de Emergencia Sanitaria se agilice el trámite de los permisos y licencias requeridas para desplegar infraestructura de telecomunicaciones, que deberán tramitarse de manera prioritaria dentro de los diez días siguientes a la solicitud (hoy el plazo es de 60 días)", aseguró Presidencia.

