La muerte de dos médicos en Bogotá por coronavirus encendieron este sábado las alarmas en Colombia porque tocan dos de los escenarios más sensibles durante la emergencia sanitaria. La campaña para dejar de llamar "héroes" a médicos en Colombia.

Uno de ese centenar de fallecidos es el doctor Carlos Fabián Nieto, cuyas exequias tuvieron lugar este sábado en un cementerio del norte de Bogotá hasta donde el féretro fue transportado en una carroza fúnebre que además del nombre del médico llevaba una cinta con la inscripción "Aquí va un héroe".

Al otro que catalogaron (incluidos nosotros los medios de comunicación) como "héroe", fue al anestesiólogo William Gutiérrez de 59 años, que falleció en el Hospital Militar en Bogotá.

Pues el término, con el que muchos quieren homenajear al personal de salud, no es tan bien recibido por ellos, pues aseguran que más que 'héroes' son mártires.

El presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza, asegura que el término 'héroe' no es apropiado e incluso lo denunció en entrevista con RCN Radio:

Como Isaza, mucho más aseguran que la palabra no es más que un adorno para la complicada situación que está viviendo el personal médico en el país.

No les alcanzan los trinos para criticar el enorme ego de nosotros los médicos y ahora no les alcanzan para decir que somos héroes.

Valdría la pena comprender que somos profesionales en constante riesgo ( no es nuevo) y lo sabemos. Lo único que pedimos es protección suficiente.

— Paola, no Paula (@paolapaezmd) April 12, 2020