Tras la ampliación del periodo de la cuarentena nacional obligatoria que iba a ir hasta el 13 de abril y que el Gobierno prolongó hasta el 27 de este mismo mes, muchos se preguntan qué es lo que seguirá. Las actividades que dejáremos de lado, así levanten la cuarentena obligatoria.

Aunque muchos especulan que la cuarentena finalizará y pasaremos al periodo de aislamiento inteligente, la realidad es que la vida no volverá a ser la misma y así lo ha anunciado el mismo presidente Iván Duque.

En entrevista con Candela Estéreo, el presidente señaló la que sería la estrategia para cuando termine la cuarentena, pero también indicó que hay muchas cosas que no se podrán hacer como muchos quisieran.

Las actividades que dejáremos de lado, así levanten la cuarentena obligatoria:

"El coronavirus no se va a ir el 27 de abril, ni el 27 de mayo, ni el 27 de junio, ni el 27 de julio, ni el 27 de agosto y así sucesivamente, porque vamos a tener un virus que va a estar presente en la humanidad por un periodo mucho más largo", indicó el mandatario.

"Después del 27 de abril no es que vamos a ir al parque a jugar un picadito de fútbol… Después del 27 de abril no nos vamos a ir a una fiesta de 15 años… Después del 27 de abril no nos vamos a ir a un matrimonio… Después del 27 de abril no nos vamos a ir a una rumbita a la casa del vecino, ni vamos a estar en discotecas, ni en bares, ni en conciertos, ni en grandes eventos", señaló el mandatario.

El presidente aseguró que la esperanza de retornar a una vida normal, está depositada en la cura a la enfermedad.

"Mientras no se desarrolle una vacuna efectiva o un tratamiento efectivo contra el coronavirus, ese tipo de interacciones no las vamos a tener, porque si las llegamos a tener lo que vamos es a acelerar exponencialmente el virus. Entonces vamos a tener esas limitaciones", contó el mandatario.

