La organización Insight Crime realiza en estos momentos una larga investigación sobre el accionar criminal como 'Sebastián Colmenares' o alias 'Memo Fantasma', da cuenta de los nexos entre el narcotraficante y la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. La llorada de vicepresidenta por investigación de nexos con narcos.

El esposo de Marta Luía Ramírez, Álvaro Rincón, habría tenido negocios con el narco identificado como Guillermo León Acevedo Giraldo, en predios. Esto revelan los seis capítulos que se han realizado de las investigaciones.

Según lo revelado, Rincón, el esposo empresario de la vicepresidenta de Iván Duque, tuvo negocios en predios del narco. Así, un proyecto inmobiliario realizado por la empresa Hitos Urbanos (propiedad de Rincón y Marta Lucía Ramírez).

Incluso, las familias eran tan allegadas, que incluso la vicepresidente recomendó a los hijos del narco para que ingresaran a un prestigioso colegio de Bogotá.

"¿Cómo había logrado Memo convertir los lotes que compró en un enorme edificio como este? Nuevas indagaciones nos llevaron a la empresa que había gestionado el desarrollo y la construcción de Torre 85: Hitos Urbanos Limitada. Los accionistas de Hitos Urbanos eran Marta Lucía Ramírez (la actual vicepresidenta), su esposo Álvaro Rincón y su hija," indica el informe.

Pues en entrevista con W Radio, la vicepresidenta lloró asegurando que es inocente y que no sabían del proceder del narco, además de indicar que su esposo no es socio de esta persona.

“Lo que más quisiera yo es que avance esta investigación para que toda actividad suya [la de Acevedo Giraldo] relacionada con paramilitarismo y narcotráfico responda ante la justicia”, aseveró Ramírez.

“Desafortunadamente esta persona que está tan blindada, tan escondida, que es tan fantasma, pues era totalmente imposible identificar por más debida diligencia que haya tenido la oficina de mi esposo”, apuntó la segunda al mando, que rompió en llanto cuando quiso aclarar que su trabajo es honrado.

"Y me ha tocado muchas veces la frustración de oír cómo en la radio, algunos de sus colegas, no tienen el más mínimo inconveniente en decir que soy clientelista, que hago miles de cosas que jamás he hecho. Por eso les digo a los colombianos, que será la única vez que hable de esto: yo soy la que conocen sin dobleces. Yo soy la persona que puedo mirar a los ojos a cualquiera, y decir: ‘De mí, respondo’”, señaló la mujer.

"Y lo que he hecho toda mi vida, lo he hecho con trabajo, con integridad y de verdad con la más absoluta claridad de que el servicio al país se hace siempre dando ejemplo de integridad (…) Insisto: ni yo lo conozco ni tengo relaciones con el señor. El señor se acercó a una firma inmobiliaria, y todos los constructores que oyen este programa saben cómo es el negocio. Les llegan permanentemente lotes, propiedades, gente que propone cambios, permutan, lo que sea".

