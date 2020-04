¡Al fin! Duque contó por qué no aceptó las máquinas de Maduro

Hace días se presentó una polémica porque el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ofreció dos máquinas para la detección del Covid-19 a nuestro país, ya que la que tenemos aquí se averió. Duque contó por qué no aceptó las máquinas de Maduro.

Mucho se habló de lo que representaba una donación de tal magnitud y que el presidente colombiano no las aceptara. Incluso, en el Gobierno de Venezuela aseguraron que Duque había aceptado las máquinas, pero tuvo que desmentir.

Pues en medio de una entrevista con Candela Estéreo, Duque aseguró que tenía razones para no aceptarla y que esto no se trata de hacer política en medio de la desgracia.

"Este no es tiempo para hacer política. En las calamidades no se hace política. Yo le dije al ministro de Salud. Todo lo que podamos hacer por Venezuela, lo hacemos. Le pedimos a la OPS que estuviera como coordinador", señaló el mandatario.

Duque contó por qué no aceptó las máquinas de Maduro:

El presidente explicó en qué consistió el ofrecimiento y con quién habló que le sirvió de intermediario y la razón por la que no aceptó las máquinas:

"Estos días Nicolás Maduro dijo públicamente que le iba a donar una máquina a Colombia: Él empezó a hacer política, a decir que no se la queríamos recibir y otras cosas. nosotros fuimos muy claros y prácticos con la OPS y dijimos que analizaran la máquina; la OPS la analizó y las otras tecnologías que hay en Colombia y sencillamente nos dijo, esa máquina no es compatible con las tecnologías que hay en Colombia".

Incluso entregó ejemplos de porqué no servía:

"Yo recuerdo que cuando me dieron esa información yo estaba con un epidemiólogo que me explicó y me dio tres ejemplos, ilustrativos y coloquiales: que era como si me dieran unos zapatos 35 cuando calzo 40. Eso es como si usted tiene un carro con rin 16 y yo le regalo unas con rin 14 y después me dio otro ejemplo que es como si tuviera un teléfono que funciona con Android y yo le metiera una aplicación IOS".

Y aseguró que respondió a Venezuela que usaran la máquina:

"Bajo esos ejemplos, nosotros entendimos que las máquinas eran completamente incompatibles. y que recibir una máquina, en esas circunstancias solamente se presta para un show político, no resuelve nada y por eso nosotros, simplemente, a través de la OPS, dijimos que era mejor que la emplearan en Venezuela en su población y que ojalá también pueda servir para hacer pruebas".

PANDEMIA CORONAVIRUS: Duque contó por qué no aceptó las máquinas de Maduro.

También le puede interesar: