Familia colombiana contagiada de coronavirus vive un drama en Ecuador

Toda una familia colombiana radicada en Ecuador está sufriendo un verdadero drama. Familia contagiada de coronavirus vive un drama en Ecuador; el padre ya falleció.

Los cinco miembros de la familia están contagiados de coronavirus y residen en Guayaquil, la ciudad más crítica de América Latina, donde los servicios médicos están colapsados.

La barranquillera Laura Scandón le contó a La F.M. los pormenores que está viviendo su familia.

Su padre murió el fin de semana sin poder recibir atención médica.

“Mi padre fue asintomático, solo presentó fiebre y rápidamente se complicó y en el momento que me quedé sin oxígeno para suministrarle mi papá falleció en mis brazos (…) lo tuvimos en mi casa 24 horas porque no hay ataúdes, supuestamente lo vamos a enterrar hoy”, dijo Scandón.

En su familia ella, su esposo, su hermano, su cuñado, su hermana y su mamá están infectados, mientras que su bebé de apenas dos meses está bajo el cuidado de una prima pues no tiene el virus.

A Laura ahora le preocupa el estado de salud de su hermana y su mamá debido a que exámenes médicos que se practicaron mostraron que ambas tienen sus pulmones comprometidos.

“Esto es una guerra contra el tiempo, no encuentro neumólogos que me las atienda y me den tratamiento específico. No se consigue nada de comida, les di crema de tomate con verdura pero en cualquier momento se me termina todo”, narró la mujer a la emisora.

La situación es compleja. En Guayaquil solo se puede salir a la calle hasta mediodía y solo se pueden enterrar 50 muertos al día.

Las personas hacen filas de hasta tres días para poder enterrar a sus seres queridos, contó Scandón.

