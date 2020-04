Eto'o y Drogba enfurecen con médicos que proponen probar vacuna contra el coronavirus en África

Samuel Eto'o y Didier Drogba son los exfutbolistas más importantes de África. Eto'o y Drogba enfurecen con los médicos que propusieron probar vacuna contra el coronavirus en África

Además de sus impresionantes carreras futbolísticas, las obras de caridad en sus territorios y lucha contra el racismo los ha convertido en referentes del mundo africano.

Por eso, sus fuertes reacciones contra unos médicos franceses dieron de qué hablar.

La cadena francesa LCI reunió a los doctores Jean Paul Mira, del Hospital Cochin de París, y Camille Locht, director investigativo del Instituto de Salud e Investigación Médica.

En medio de la discusión acerca de la cura del coronavirus, los doctores plantearon la posibilidad de probar una vacuna contra el coronavirus en África. Según ellos, sería una buena opción porque "no hay mascarillas, ni tratamientos, ni reanimación".

Sin embargo, el primero en responder a las declaraciones de los médicos fue el futbolista senegalés Demba Ba. El futbolista del Başakşehir turco citó el video en Twitter diciendo "Bienvenido a Occidente, donde los blancos se creen tan superiores que el racismo y la debilidad se vuelven comunes. Hora de levantarse."

Eto'o, luego de responder el tuit de Ba, publicó el video en Instagram. El camerunés acompañó el video con el mensaje "Hijos de p… África no es su patio de recreo"

Tiempo después apareció Drogba. El marfileño se pronunció a través de Twitter y su mensaje fue más largo que el de sus colegas.

Let us save ourselves from this crazy virus that is plummeting the world economy and ravaging populations health worldwide.

Do not take African people as human guinnea pigs! It’s absolutely disgusting…

— Didier Drogba (@didierdrogba) April 2, 2020