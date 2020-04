Petro insinuó que las cifras de muertos de coronavirus están manipuladas

Hasta el momento se reportan 19 muertos en Colombia. Los datos oficiales están en las manos del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, quienes reportan a diario, de acuerdo a como van llegando de los hospitales y centros de detección. Petro insinuó que cifras de muertos de coronavirus están manipuladas.

Sin embargo, muchos aseguran que las cifras no son correctas, entre ellos el senador Gustavo Petro, opositor del Gobierno de Iván Duque y quien ha insinuado que las cifras de los muertos en el país no están bien reportadas.

Así lo hizo tras apoyar la denuncia de un periodista en redes sociales, que segura que le han llegado reportes de supuestos fallecidos por Covid-19, que no se están mostrando en los reportes oficiales.

"Me dice fuente del sector salud que en una sola clínica, hoy en 6 horas fallecieron 7 pacientes por #Covid_19. Están notificados pero no aparecen en datos oficiales. ¿Están tapando información? ¿Es falso el dato? Si no se dice la verdad será peor", denunció el periodista Ramiro Velásquez.

Ante estas palabras, Petro Insinuó que el periodista tenía razón y que las cifras podrían estar mal reportadas.

"Esta denuncia del periodista Ramiro Velásquez habla de manipulación de cifras de muertos, el alcalde de Cali habla de manipulación de cifras… Los trabajadores de la salud no deben permitir que se manipule la información", aseguró Petro en sus redes sociales.

Petro insinuó que cifras de muertos de coronavirus están manipuladas:

Esta denuncia del periodista Ramiro Velásquez habla de manipulación de cifras de muertos, el alcalde de Cali habla de manipulación de cifras Los trabajadores de la salud no deben permitir que se manipule la información https://t.co/4ObttgGTf0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 2, 2020

Sin embargo, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Colombia confirman que tienen las cifras actualizadas y que los reportes son verídicos, con esa información oficial, trabajan los medios de comunicación.

NOTICIAS: Petro insinuó que cifras de muertos de coronavirus están manipuladas.