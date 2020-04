El uniformado asegura estar cansado de los malos tratos. Patrullero denuncia que esposa de coronel lo cogió de mandadero en plena cuarentena.

En la emisora W Radio se conoció la historia. Este patrullero de Santa Marta llamó para contar lo que le estaba sucediendo. Además, reveló unos audios en los que prueba la manera como la mujer lo insulta.

En las grabaciones se oye a una mujer reclamarle al uniformado por no hacer un mandado que ella le pidió en un tiempo estipulado.

Según el afectado, se trata de la esposa del coronel Óscar Fabián Solarte, comandante de Policía en Santa Marta.

“Suba las llaves del carro y me las deja ahí en la puerta del apartamento, en el piso, y se puede ir”, le dice la mujer.

El patrullero aseguró que ella es la que manda. De hecho, en otro audio ella le reclama por no haber estado pendiente de un arreglo a su carro. Al finalizar, lo amenaza con un traslado.

“Ramírez, usted aquí no se manda solo, yo no sé qué es lo que le pasa. Si usted llega de allá del taller tiene la obligación de decirme a mí, acá, qué es lo que le pasa al carro. Si no le hicieron nada o si lo revisaron. Pero mire la hora que viene a decir, cuando a usted se le da la gana”, se le escucha decir.

Y luego agrega:

"Si usted no quiere trabajar, muy sencillo, lo solucionamos ya. Pero mire la hora que viene a decir y ese mismo día debió haber llegado a decirme que al carro no le hicieron nada".

Pese a que no se pudieron comunicar con el comandante Solarte, la Policía anunció que investigará el caso.

